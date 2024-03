Lewis Hamilton is op een niet al te geweldige manier begonnen aan het Formule 1-seizoen en de man uit Stevenage heeft voorlopig behoorlijk veel moeite om teamgenoot George Russell bij te houden. Damon Hill denkt dat Hamilton dit jaar niet té veel moet afzwakken, wil hij in 2025 nog wat moois bereiken bij Ferrari.

Niet te ver terugvallen

Enkele weken geleden liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Dit jaar is hij echter nog actief voor het team van Mercedes, maar heeft hij voorlopig een hoop pijn en moeite met het leveren van prestaties. De zevenvoudig wereldkampioen bezet een teleurstellende negende plek in het kampioenschap en moet telkens zijn meerdere erkennen in teamgenoot Russell. Volgens Hill is het wel zaak voor Hamilton om snel zijn vorm weer te vinden, anders wordt het ook vrij lastig bij Ferrari in 2025: "Je kunt het je niet veroorloven om teveel terug te vallen", stelt hij in de F1 Nations-podcast.

Het heilige vuur

Dat legt de voormalig wereldkampioen uit: "Ik denk dat Lewis enorm veel talent heeft. Hij kan het aanzetten wanneer hij maar wil. Maar toch zal het niet altijd meer daar zijn omdat hij ook een dagje ouder wordt. Hopelijk valt hij dit jaar dus niet te ver terug. Hij moet ook zorgen dat hij niet steeds verslagen wordt in de kwalificatie door George en moet ervoor zorgen dat hij de best mogelijke resultaten behaalt voor Mercedes. Dan gaat hij weg met een goed gevoel en weet je dat het heilige vuur er nog altijd is."

