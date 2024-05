Deze maand ligt de focus in IndyCar op Indianapolis, waar eind van de maand de Indy 500 op het programma staat. Eerst is er komend weekend nog een raceweekend op het road course in Indianapolis. IndyCar is de raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uit zal komen. De stand van zaken in 2024 na afgelopen weekend.

VeeKay is in 2024 wederom actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, dit keer in een groene en zwarte auto. De Nederlander eindigde de afgelopen jaren net buiten de top tien en reed een paar ijzersterke races, maar in de top tien van het kampioenschap eindigen is de Nederlander nog niet gelukt. Wordt dit het seizoen waarin het hem gaat lukken?

Stand IndyCar 2024

Afgelopen weekend kwamen de coureurs in actie tijdens de race in Alabama, een race waarin Scott McLaughlin uiteindelijk zou winnen. De Nieuw-Zeelander won voor Will Power en Linus Lundqvist. Rinus VeeKay zou de top tien niet halen en eindigde op de zeventiende plaats. Hiermee veroverde hij dertien punten.

Colton Herta staat na de race in Alabama met 101 punten bovenaan in de stand. Will Power staat met 100 punten op P2, gevolgd door Palou, Scott Dixon en Felix Rosenqvist. De top tien wordt afgemaakt door Pato O'Ward, Kyle Kirkwood, Linus Lundqvist, McLaughlin en Santino Ferrucci. Rinus VeeKay, die 53 punten verzamelde in 2024, staat twaalfde. Chevrolet heeft tot nu toe 242 punten verzameld, terwijl Honda 230 punten heeft na het eerste raceweekend.

