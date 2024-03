Afgelopen weekend werd in Californië een bijzonder raceweekend in IndyCar verreden, de raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uit zal komen. De stand van zaken in 2024 na afgelopen weekend.

VeeKay is in 2024 wederom actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, dit keer in een groene en zwarte auto. De Nederlander eindigde tijdens de kwalificatie tijdens het openingsweekend in St.-Petersburg een paar weken geleden zevende, waardoor hij de Fast Six net niet haalde. De Nederlander reed tijdens de race ook lang op P7, maar zou uiteindelijk als tiende over de streep komen. Josef Newgarden won met overtuiging de race, voor Pato O'Ward en Scott McLaughlin.

Stand IndyCar 2024

Afgelopen weekend kwamen de coureurs in actie tijdens de 1 miljoen dollar challenge in de Thermal Club', in de buurt van Palm Springs, Californië. Na wat trainingen en kwalificaties, die VeeKay als vijfde had afgesloten, zou er uiteindelijk een 'All-Star' race zijn met daarin 12 coureurs die gingen strijden om een 1.7 miljoen dollar. Palou won die race, voor McLaughlin en Rosenqvist. Er waren geen punten voor het kampioenschap te verdienen, waardoor onderstaande stand nog steeds de huidige stand is.

Dankzij die eerste race van het seizoen heeft Newgarden 54 punten verzameld, waardoor hij op P1 staat. O'Ward staat tweede met 40 punten, gevolgd door McLaughlin, Will Power en Colton Herta. De top tien wordt afgemaakt door Alex Palou, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi, Scott Dixon en VeeKay, die twintig punten verzamelde. Chevrolet heeft tot nu toe 96 punten verzameld, terwijl Honda 58 punten heeft na het eerste raceweekend.

