Lewis Hamilton is niet bepaald geweldig begonnen aan zijn laatste seizoen bij Mercedes en de zevenvoudig wereldkampioen bevindt zich na twee races op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap. Volgens David Coulthard zit de Brit in gedachten al in Maranello.

Het seizoen is voor het team van Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de auto ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Eén met de auto

Ook in Djedda was het allemaal vrij magertjes wat de formatie van Toto Wolff op het asfalt liet zien. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. Voorlopig is het dus nog niet zoals men hoopte bij Mercedes en is het vooral Hamilton die behoorlijk tegenvalt. Coulthard heeft dat ook gezien: "Hij is nog totaal niet één met deze auto", stelt de voormalig coureur in gesprek met Channel 4.

Hij vervolgt: "Je kan het zien omdat George op dit moment de baas is qua rondetijden en je kunt dus zien dat Lewis achterloopt. We weten natuurlijk wel dat wanneer hij wat meer prestatie in de auto vindt, dat hij gaat leveren." Toch vraagt Coulthard zich af of het überhaupt dit seizoen nog gaat lukken voor Hamilton om zijn focus bij de Zilverpijlen te krijgen met zijn aanstaande Ferrari-transfer in het achterhoofd: "Het lijkt er nu simpelweg op dat hij door zijn beslissing door naar Ferrari te gaan mentaal al daar zit."

