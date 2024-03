Dit is de stand in het coureurs- en constructeurskampioenschap na de GP in Djedda

Ronde twee van het wereldkampioenschap Formule 1 zit erop en Max Verstappen staat fier bovenaan na de eerste twee races. De Limburger heeft niet de volle buit te pakken, want Charles Leclerc pakte in Djedda het puntje voor de snelste raceronde, maar de eerste twee slagen zijn gepakt, op weg naar de vierde titel.

In het coureurskampioenschap leidt Verstappen dus en teamgenoot Sergio Pérez staat na twee Grands Prix de tweede plek. Charles Leclerc kwam in Saoedi-Arabië als derde over de streep en dat is ook het plekje dat hij bezet in het klassement. In de stand bij de teams is het ook Red Bull Racing dat de klok slaat. Ferrari is momenteel het tweede team en McLaren staat op de derde plek.

Debutant Bearman in top tien

Oliver Bearman werd als vervanger van Carlos Sainz opgeroepen bij Ferrari en de Brit wist direct punten mee te pakken. Daarmee staat hij na de tweede ronde van het kampioenschap ook in de top tien en dus mag de Brit trots op zichzelf zijn.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 87 punten 2. Ferrari 49 punten 3. McLaren 28 punten 4. Mercedes 26 punten 5. Aston Martin 13 punten 6. Haas 1 punt 7. Williams 0 punten 8. Kick Sauber 0 punten 9. RB 0 punten 10. Alpine 0 punten

