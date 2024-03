Eén van de vele onderdelen in de vete binnen Red Bull Racing lijkt de verstoorde relatie tussen Christian Horner en Jos Verstappen te zijn binnen het team. Het tweetal had volgens verschillende berichten een ruzie in Bahrein en dat wordt door de vader van Max Verstappen nu bevestigd.

De vader van Verstappen heeft zich de afgelopen weken ontpopt tot één van de meest besproken mensen in de Formule 1. De voormalig Formule 1-coureur nam Red Bull Racing-teambaas Christian Horner onder vuur en stelde in de Britse media zelfs dat de rust binnen het team niet terug zal keren wanneer de onder vuur liggende teambaas in zijn positie blijft zitten. "Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", voegde hij daar onder meer aan toe. Daarnaast sprak Jos openlijk met Toto Wolff in de paddock van Bahrein. \

Artikel gaat verder onder video

Eerdere uitspraken

Inmiddels is de Red Bull-soap nog verder ontploft en lijkt de toekomst van Helmut Marko en daarmee dus ook de familie Verstappen bij het team in twijfel te zijn. Verstappen senior herhaalde op zaterdag nog maar eens dat hij vindt dat Horner zijn biezen moet pakken bij het team: "Ik heb al gezegd dat er problemen ontstaan als hij blijft. Het is te laat voor Christian om te zeggen: 'Laat mij alleen'. Hij heeft echter de steun van de Thaise eigenaar. dus ik denk dat hij de rest van het seizoen blijft. Ik heb gezegd dat het slecht is als hij blijft. Dit is niet goed voor het team, deze hele situatie", liet de Nederlander onder meer weten.

Vertrouw je mij?

Na de race in Bahrein hoorden we dat Horner en Jos en Bahrein zelfs ruzie gehad hebben in de paddock. Verstappen senior krijgt van Daily Mail te horen dat ze in een gesprek met een hoop handgebaren gezien werden: "Dat was al op de vrijdag, voor de race", stelt Jos. "Hij zei tegen mij: 'Vertrouw je mij? Ik zal alles doen voor je zoon.' We waren toen met onze handen aan het praten, maar hadden geen ruzie. Later op de vrijdag hadden we wel een discussie in zijn kantoor. Ik ben toen naar buiten gelopen. Later kwam hij mij tegen en feliciteerde hij mij met de goede race."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd