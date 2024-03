Jos Verstappen heeft zich de afgelopen weken meermaals uitgesproken tegen Red Bull-teambaas Christian Horner en de vader van Max Verstappen doet er dit weekend nogmaals een schepje bovenop. Hij herhaalt nog maar eens dat de Britse teambaas moet vertrekken bij Red Bull.

Het hele gedoe rondom Horner is richting de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog altijd niet helemaal opgelost en binnen de paddock wordt er nog veelvuldig gepraat over het verhaal. Horner zelf liet op de persconferentie voor teambazen op donderdag weten dat hij het tijd vindt dat er een streep onder de hele zaak gezet wordt. De Red Bull Racing-voorman wees nog maar eens naar het uitgevoerde externe onderzoek, waaruit hij onschuldig bleek te zijn en dus mocht aanblijven als teambaas van de Oostenrijkse formatie. Vanaf dat punt wil hij graag verder met waar het om zou moeten draaien: racen.

Max moet gelukkig zijn

Verstappen senior heeft echter maling aan de wens van Horner. De voormalig Formule 1-coureur is van mening dat het inmiddels helemaal niet meer mogelijk is om een streep onder de zaak te zetten. Vanuit België, waar de Nederlander actief is in een rally, praat hij met Daily Mail over de situatie: "Ik denk dat het daar een beetje te laat voor is", zegt hij over de wens van Horner. "Als dat is wat hij wil: prima. Maar ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik wil er niet teveel over praten, want dat zorgt weer voor meer problemen. Het meest belangrijke voor mij, is dat Max gelukkig is. Dat is wat telt voor mij. Ik wil hem gewoon gelukkig zien."

Slecht als Horner blijft

Toch gaat Verstappen er nog wat dieper op in: "Alles wat er op dit moment gebeurt, heeft invloed op Max. Hij was derde in de eerste vrije training, maar het enige wat we horen is over Horner en zijn situatie. In de persconferentie ging het alleen maar over hem en zijn problemen, terwijl we het over Max, de auto, zijn prestaties en de race moeten hebben. Ik heb al gezegd dat er problemen ontstaan als hij blijft. Het is te laat voor Christian om te zeggen: 'Laat mij alleen'. Hij heeft echter de steun van de Thaise eigenaar. dus ik denk dat hij de rest van het seizoen blijft. Ik heb gezegd dat het slecht is als hij blijft. Dit is niet goed voor het team, deze hele situatie."

