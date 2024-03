VIDEO: Toekomst Marko bij Red Bull onzeker, vervanger Sainz stunt tijdens F1-kwalificatie

Oliver Bearman zou in Saoedi-Arabië in de Formule 2 racen, maar door de blindedarmontsteking van Carlos Sainz worden deze plannen gewijzigd. Sainz kan niet deelnemen, waardoor Bearman de kans krijgt. Binnen Red Bull Racing escaleert de situatie verder wanneer adviseur Dr. Helmut Marko suggereert dat hij mogelijk geschorst wordt door zijn werkgever in de komende week.

