Zhou Guanyu wist geen rondetijd te klokken in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

De FIA heeft het verzoek van Kick Sauber om de Chinese coureur toch te laten starten in de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit goedgekeurd. Zhou heeft namelijk tijdens de vrije trainingen op donderdag laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De internationale autosportbond concludeert daarmee dat zijn resultaat van Q1 niet representatief is. De 24-jarige uit Shanghai doet later vandaag dus gewoon mee aan de race in Djedda die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Crash in VT3

De 107%-regel geldt ten opzichte van de coureur die de snelste is in Q1. Zhou kwam te laat over start-finish en kon niet op tijd een ronde neerzetten, terwijl Max Verstappen eerste werd in de sessie met een 1:28.171. Zhou had op zijn minst een 1:34.343 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed heeft hij dus automatisch de 107%-regel overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers.

De reden dat Zhou geen getimede ronde kon rijden, was omdat hij was gecrasht tijdens de derde vrije training. De monteurs van Kick Sauber hadden zijn C44-bolide nog net op tijd gerepareerd, waardoor hij nog wel de pitstraat kon verlaten in de laatste twee minuten. Het was een kwestie van seconden en helaas voor Zhou kwam hij dus net te laat aan bij start-finish en zag hij de zwart-witgeblokte vlag zonder een tijd achter zijn naam.

