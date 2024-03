Ook de pole position in Djedda is ten prooi gevallen aan Max Verstappen. De Limburger was maar liefst drie tienden sneller dan nummer twee Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez moest genoegen nemen met de derde plek.

Voor Verstappen was het de 34e keer dat hij het bandje voor de pole position bij Pirelli mocht gaan ophalen. In Bahrein kwam de pole nog als een redelijke verrassing, zo vertelde de Limburger. In Djedda was de overmacht duidelijk te zien. De drievoudig kampioen was vooral blij dat hij nu, in tegenstelling tot 2021, wel de sectoren aan elkaar wist te knopen.

Foutloze Verstappen

Hoewel de RB20 de snelste auto van het veld is, moest het toch nog maar even gebeuren. Op social media zijn er gemengde reacties. Zo deelt een gedeelte van de fans de complimenten uit aan een foutloze Verstappen, ook zijn er fans die het ergens een beetje saai beginnen te vinden.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩



Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

What’s new ?? 😂😂 — Pacific Soul(AFC) 🐘 (@GallantSentinel) March 8, 2024

Great driver in a really fast car 🦾 pic.twitter.com/wYeRegB294 — ZC (@ZcChild) March 8, 2024

*Dutch Anthem Plays* — 𝓜𝓪𝓽𝓽 (@Havascrap) March 8, 2024

That was crazy ngl, well done👏👏👏 — 🔰DFG🔰 (@DFG_UTD) March 8, 2024

Let’s go this is better than trading stocks 🤑 — Brayhan Delgado (@Brayhandelgado) March 8, 2024

Just a monster, nothing else to say — Giadina 🇮🇹 (@dadaberga) March 8, 2024

Great lap Max to take pole, let’s get that 2nd win tomorrow 🔥♥️ — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Mike - ArgyllSeaglass 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ArgyllSeaGlass) March 8, 2024

it's no longer surprising — varo (@VaroShq) March 8, 2024

