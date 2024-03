Na de kwalificatie op de vrijdag is het voor het tweede weekend op een rij tijd voor een Grand Prix op de zaterdag in plaats van de zondag. Max Verstappen vertrekt zaterdag vanaf pole position, met Charles Leclerc naast hem op de eerste startrij. Rond welk tijdstip gaan de lichten uit in Djedda?

Het is alweer tijd voor de tweede Grand Prix van het seizoen en daarvoor zijn we nog altijd aanwezig in het Midden-Oosten na de eerste race van het jaar in Bahrein. Opnieuw gaan we de Grand Prix vanwege de Ramadan op zaterdag afwerken en het podium van dit weekend is het stratencircuit in Djedda, dat sinds 2021 op de kalender staat. Red Bull Racing hoopt samen met Max Verstappen de goede lijn van de eerste race voort te zetten, toen de Nederlander samen met Sergio Pérez een knappe één-twee wist te noteren.

Jeddah Corniche Circuit

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan is ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Het circuit is een tijdelijk stratencircuit wat inhoudt dat er een gedeelte van de baan permanent zal blijven staan, een ander gedeelte wordt alleen opgebouwd tijdens een Grand Prix-weekend. De baan kenmerkt zich door de enorm hoge gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur. Alleen op Monza wordt er sneller gemiddeld sneller gereden. Ondanks de hoge snelheid zijn er wel 27 bochten op het circuit aanwezig, dat is het hoogste aantal op de gehele Formule 1-kalender. Met 6175 meter is dit tevens het langste stratencircuit.

Lewis Hamilton wist de eerste editie van de Grand Prix te winnen. Hij zette daarnaast het ronderecord neer met een 1:30.734. Gemiddeld zijn de coureurs zo'n 79 procent van de ronde vol gas aan het gaan. In de enige versie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië gebeurde er enorm veel. Daarnaast zorgen de muren, die dicht op het circuit staan, snel voor een safety car. In 2023 vertrok Sergio Pérez vanaf de pole en de Mexicaan wist die pole position om te zetten in één van zijn twee overwinningen van dat seizoen.

Startopstelling en begintijd

Max Verstappen veroverde vrijdag pole position en zal zo voor Charles Leclerc vanaf P1 gaan beginnen aan de tweede Grand Prix van het seizoen. Sergio Pérez en Fernando Alonso vormen de tweede startrij, terwijl de derde en vierde startrij volledig van McLaren (Oscar Piastri en Lando Norris) en Mercedes (George Russell en Lewis Hamilton) zijn. Yuki Tsunoda en Lance Stroll maken de top tien af. Debutant Oliver Bearman zien we namens Ferrari op P11. De lichten gaan om klokslag 18:00 uur [Nederlandse tijd] gedoofd worden op het Jeddah Corniche Circuit.

