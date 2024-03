De hele soap rondom Christian Horner ettert nog altijd voort in de paddock en collega teambazen beginnen zich ook steeds meer zorgen te maken zolang er geen streep gezet kan worden onder het hele gedoe. Zak Brown van McLaren gebruikte de donderdag in Djedda nog maar eens om zijn vraagtekens te zetten.

Het hele gedoe rondom Horner is richting de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog altijd niet helemaal opgelost en binnen de paddock wordt er nog veelvuldig gepraat over het verhaal. Horner zelf liet op de persconferentie voor teambazen op donderdag weten dat hij het tijd vindt dat er een streep onder de hele zaak gezet wordt. De Red Bull Racing-voorman wees nog maar eens naar het uitgevoerde externe onderzoek, waaruit hij onschuldig bleek te zijn en dus mocht aanblijven als teambaas van de Oostenrijkse formatie. Vanaf dat punt wil hij graag verder met waar het om zou moeten draaien: racen.

Enorm zorgwekkend

Voor andere betrokkenen in de paddock is het allemaal nog wat minder gemakkelijk om de zaak te laten rusten. Met name het eerder genoemde onderzoek, dat verder niet geopenbaard werd, is wegens een gebrek aan transparantie tegen het zere been van bijvoorbeeld Brown: "Ik vind het teleurstellend dat deze beschuldigingen naar boven zijn gekomen. Ik denk dat het enorm zorgwekkend is. Vanuit mijn oogpunt hebben een hoop mensen nog steeds een hoop vragen. Er is een hoop speculatie gaande", zo vertelt de McLaren-CEO op donderdag aan verschillende aanwezige mediakanalen.

Transparantie

Voorlopig is de rust volgens hem dus nog niet wedergekeerd. Hij richt zich tot de FIA om dat op te gaan lossen: "Zij hebben de verantwoordelijkheid en autoriteit om ervoor dat iedereen in de Formule 1 zich gedraagt naar de waarden van deze sport. Zowel op als naast de baan. Ik hoop dat de FIA volledige transparantie heeft gehad en grondig is geweest. We hebben niet echt van de gehoord. Ik verwacht dat we nog wél van ze gaan horen, ze gezien hebben wat er in het onderzoek staat en dat ze het eens zijn met de conclusies. Totdat dat gebeurt, zullen heel veel mensen een hoop vragen behouden. Dit is waar ik op hoop."

