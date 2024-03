De persconferenties voor het aankomende weekend in Saoedi-Arabië zijn door de FIA bekendgemaakt. De spoeling is na vorig jaar een stuk dunner geworden, nu er nog maar één persconferentie met coureurs en één met teambazen gehouden wordt. Max Verstappen is afwezig, Christian Horner daarentegen niet.

Het komende weekend hebben we wegens de Ramadan opnieuw een aangepast tijdschema, net als in Bahrein. Het Grand Prix-weekend in Djedda wordt op donderdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen rond 14:30 uur en 18:00 uur Nederlandse tijd. Dezelfde tijden worden voor de derde vrije training en kwalificatie van vrijdag gehanteerd. Op zaterdag is het om 18:00 uur tijd om voor de televisie te zitten voor het hoofdgerecht van het weekend: de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dit alles betekent automatisch ook dat de persconferenties niet - zoals gebruikelijk - op donderdag zijn, maar op de woensdag.

Artikel gaat verder onder video

Veranderingen in 2024

Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Dit seizoen heeft men besloten om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen en een extra coureur toe te voegen aan de enige persconferentie die er op woensdag gehouden wordt. De rest van de coureurs verschijnen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op donderdag is vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen. Daar zien we deze week een interessante naam verschijnen: de onder vuur liggende Red Bull-voorman Horner. In Djedda is het twee uur later, wat betekent dat de persconferenties respectievelijk om 15:30 uur en 16:30 uur Nederlandse tijd plaatsvinden.

Persconferenties

Donderdag 18:30 uur Mike Krack Aston Martin Bruno Famin Alpine Christian Horner Red Bull Racing James Vowles Williams

Gerelateerd