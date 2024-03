De interne chaos binnen Red Bull Racing lijkt met de dag groter worden en inmiddels is ook de familie Verstappen zich bij monde van Jos Verstappen ermee aan het bemoeien. Gerhard Berger denkt dat de bom op ontploffen staat binnen het team en een hoop prominente figuren eieren voor hun geld gaan kiezen.

De nieuwtjes, ontwikkelingen en geruchten rondom Horner, Verstappen en Red Bull volgen zich de afgelopen dagen in hoog tempo op. De Grand Prix van Bahrein werd dan wel met een klinkende één-twee binnengehaald, maar het gaat eigenlijk alleen maar over het gerommel binnen het team. Met name de ferme uitspraken van Verstappen senior lijken een bom onder het team gelegd te hebben. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat er spanning blijft hangen zolang Horner als teambaas blijft zitten: "Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", stelde hij onder meer.

Tweestrijd

Daar komt ook nog eens bovenop dat Verstappen senior volgens de BBC in Bahrein een stevige woordenwisseling had met de onder vuur liggende Horner en daarmee lijkt er daadwerkelijk een tweestrijd binnen het zo succesvolle Oostenrijkse kamp te zijn ontstaan, waar ook in het vorige seizoen al meermaals over bericht werd. Aan de ene kant heb je Horner en grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya en aan de andere kant dus Dr. Helmut Marko, gesteund door de familie Verstappen.

Leegloop aanstaande?

Bovendien zou er nu ook nog eens een clausule bestaan waaruit blijkt dat Verstappen het team van Red Bull per direct kan verlaten als vertrouweling en ontdekker Marko zijn biezen pakt en de Oostenrijkse formatie verlaat. Berger, de voormalig Formule 1-coureur en landgenoot van Marko, zit wat dichter op het vuur en voorspelt tegenover F1-Insider wat er qua personele bezetting bij Red Bull te gebeuren staat: "Horner blijft, Helmut Marko en Adrian Newey stoppen en Max gaat naar Mercedes", zo klinkt het.

