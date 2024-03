Nadat dit weekend de F1 Grand Prix van Bahrein werd verreden, gewonnen door Max Verstappen, is het komend weekend tijd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Djedda. Het weerbeeld gaat daar compleet anders zijn dan in Sakhir.

Verstappen en Red Bull Racing gaan in vorm richting het weekend in Djedda, waar Sergio Pérez vorig jaar zijn eerste van de twee zeges boekte in 2023. Het is het vierde seizoen dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma staat. Lewis Hamilton won in 2021 de eerste race ooit, terwijl Max Verstappen in 2022 won en Pérez dus vorig jaar als eerste over de streep kwam. Red Bull zal, gezien hoe de race in Bahrein afgelopen weekend is verlopen, de grote favoriet zijn om dit jaar voor het derde seizoen op rij te winnen in Saoedi-Arabië.

Weerbericht GP in Djedda

Het raceweekend zal weer van woensdag tot zaterdag zijn, net zoals afgelopen weekend, vanwege de Ramadan die op zondag begint. Woensdag zullen de persconferenties van de coureurs zijn in Djedda, gevolg door de eerste twee vrije trainingen op donderdag, de derde vrije training en de kwalificatie op vrijdag en de race zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd. Met 30 graden, 28 graden en 29 graden Celsius zal de temperatuur een stuk hoger liggen dan in Sakhir het geval was. Tevens is er minder wind en zal de zon gaan domineren. De coureurs hebben dus een warm weekend voor de boeg.

Het weerbericht voor het raceweekend in Djedda, dat op donderdag begint vanwege de Ramadan. Veel zon en hoge temperaturen komend weekend voor de coureurs en teams.#SaudiArabiaGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/jcZxvw2Nnq — GPFans NL (@GPFansNL) March 3, 2024

