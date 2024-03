De hele soap rondom Christian Horner leek afgesloten, maar ettert nog altijd voort na het raceweekend in Bahrein. Toto Wolff heeft dit keer een stapje terug gedaan wat betreft commentaar vanuit zijn positie en hamert erop dat de FIA uiteindelijk de oplossing moet gaan bieden voor het probleem, in plaats van dat de teams het commentaar leveren.

De afgelopen weken ligt Horner natuurlijk behoorlijk onder vuur over de hele soap rondom zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag ten opzichte van een vrouwelijke Red Bull Racing-medewerkster. Na een extern onderzoek naar de hele zaak, bleek dat Horner onschuldig was en hij aan mocht blijven binnen het team van Red Bull. Dat werd vlak voor het raceweekend in Bahrein gecommuniceerd en daarmee leek de kous rondom de hele zaak af. De boel ontplofte echter opnieuw na een anoniem rondgestuurde email richting journalisten, teambazen en prominenten binnen de Formule 1 met vermeend bewijsmateriaal tegen Horner.

Machtsstrijd

De Brit reageerde zelf direct vrij luchtig op het hele gebeuren en verwees richting het uitgevoerde onafhankelijk onderzoek dat inmiddels afgerond was en waar Horner onschuldig uit bleek te zijn. Toch hingen er ook rond de uitkomst van dat onderzoek de nodige vraagtekens. Toto Wolff en Zak Brown waren bijvoorbeeld ontevreden over de transparantie van de communicatie. Inmiddels heeft Wolff zijn toon wat aangepast: "Ik doe er waarschijnlijk geen goed aan als ik opnieuw vraagtekens zet bij hoe er met deze zaak wordt omgesprongen, aangezien men dan het dan kan zien als onderdeel van een machtsstrijd in de Formule 1", reageert hij tegenover Motorsport.com.

Het is aan de FIA

Sommige fans en critici beweren namelijk dat Wolff de zaak als een ideale mogelijkheid ziet om Red Bull te laten wankelen. De Oostenrijker opteert nu dus voor een veiligere route: beslissingen vanuit de FIA. "Dat is ook de reden waarom ik vind dat het verder niet aan de teams moet zijn. ”Dit is een veel groter onderwerp. Ik wil daar niets aan afdoen door het te laten gaan over iemand van Mercedes of McLaren die iets over Red Bull zegt. Laten we zien waar dit in de komende dagen naartoe gaat. Ik hoop dat de bond en de commerciële rechtenhouder het moreel kompas goed zetten.”

De Merceds-voorman legt dat nog verder uit: "Ik denk dat de wijze waarop de Formule 1 omgaat met deze situatie, erg belangrijk is. Het zijn hierbij niet de deelnemers die iets moeten doen. Wij moeten naar onszelf kijken als het gaat om hoe we zo goed mogelijk met onderwerpen als gelijkheid en diversiteit om kunnen gaan. En dat doen we ook en ik ben trots dat wij [als Mercedes] daarin voorop lopen. Maar om een oordeel te vellen over wat iemand anders - of een ander team - doet, dat is iets wat de FIA behoort te doen. Dat is aan hen. En dat is misschien iets waar we naar moeten kijken.”

