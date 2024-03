Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein bekendgemaakt. Na de kwalificatie van vrijdag zijn er geen gridstraffen uitgedeeld.

Max Verstappen pakte de pole position tijdens de kwalificatie op het Bahrain International Circuit, nadat hij de snelste tijd in Q3 had neergezet met een 1:29.179. Dat was echter 0.014 seconden langzamer dan de tijd van Charles Leclerc in Q2, maar de Ferrari-coureur maakte geen lekkere laatste sessie mee. Hij moet dus genoegen nemen met de tweede stek op de grid naast de Red Bull van de regerend wereldkampioen. George Russell vinden we op de derde startpositie. Hij werd onderzocht voor het mogelijk onnodig langzaam rijden, maar de Mercedes bleef onbestraft. Russell wordt op de tweede startrij vergezeld door Carlos Sainz. Sergio Pérez werd vijfde voor Fernando Alonso en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Lewis Hamilton offerde een goed resultaat in de kwalificatie op voor een betere race-afstelling en dus vinden we hem op P9 voor Nico Hülkenberg.

De rest van de grid

Yuki Tsunoda miste een plekje in Q3 op zeven duizendsten van een seconde en kwalificeerde zich dus als elfde voor Lance Stroll die in Q1 nog tweede was en dus vast teleurgesteld zal zijn met P12. Alexander Albon zal de race vanaf de dertiende plek aanvangen voor Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en de Kick Saubers van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Logan Sargeant kwalificeerde zich op de achttiende positie. De hekkensluiters zijn de twee Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. De A524 van de Fransen is naar verluidt te zwaar en inefficiënt op aerodynamisch gebied. Ze hopen het natuurlijk in de race beter te doen.

Dit is de startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein die over iets minder dan twee uur van start gaat. Er zijn na de kwalificatie geen gridstraffen uitgedeeld.#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/cFQ9qK2S9V — GPFans NL (@GPFansNL) March 2, 2024

