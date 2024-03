Fernando Alonso gaat met een bak aan zelfvertrouwen beginnen aan de Formule 1 Grand Prix van Bahrein. De tweevoudig wereldkampioen was met zijn Aston Martin AMR24 competitiever dan hij zelf had verwacht. Hij zal de seizoensopener aanvangen vanaf de derde startrij.

Alonso scoorde acht podiumresultaten in 2023 en hij hoopt met zijn nieuwe groene bolide op meer dit jaar. Tijdens de eerste vrije training was hij het snelst van de coureurs die op de mediumcompound reden en ook in de tweede trainingssessie zat Alonso er goed bij met de derde stek achter de Mercedessen. Hij werd vervolgens tweede in VT3. In de kwalificatie moest hij genoegen nemen met P6, maar de gaten tussen Red Bull, Ferrari, Mercedes en Aston Martin zijn duidelijk kleiner geworden. Alonso denkt vandaag ook mee te kunnen doen in de strijd om de podiumplekken.

Onverwachts in de buurt van Ferrari

"Ik voel me geweldig. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht zo competitief te zijn," begon Alonso tegenover Sky Sports F1 na afloop van de kwalificatie. "De wintertest was wel oké, maar we hadden niet de snelheid die de koplopers hadden. De snelheid zat er beter in tijdens de vrije trainingen, maar we zagen vorig jaar ook dat we dan soms met een andere motorafstelling reden dan anderen. Dan geeft de kwalificatie een wat realistischer beeld. En om er in de kwalificatie dan zo bij te zitten, in dezelfde tiende van een seconde als Ferrari, is compleet onverwachts voor ons."

Podium niet onmogelijk

"We gaan het zien," antwoordde de 42-jarige uit Oviedo op de vraag of hij op het podium kan komen. "Als je me dat een week geleden of zelfs gisteren had gevraagd, dan had ik gezegd dat dat 100 procent onmogelijk was, maar nu kan ik dat niet meer zeggen. Dus dat is goed nieuws. Ik denk dat het wel lastig gaat worden met hoe dicht iedereen bij elkaar zit. Als je in een groep van auto's zit, in verkeer, dan zal dat de banden alleen maar meer doen slijten. Hoe de race zich gaat afspelen, daar hangt nog een vraagteken boven."

