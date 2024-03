Het team van McLaren wist aan het einde van 2023 knap richting Red Bull te kruipen, maar weet dat er werk aan de winkel is om die lijn in 2024 voort te zetten. Oscar Piastri zag hoe Red Bull op de eerste dag in Bahrein ietwat tegenviel, maar denkt dat we nog veel meer kunnen verwachten richting de vrijdag.

De eerste dag van het seizoen zit erop in de Formule 1 met de eerste twee vrije trainingen op de donderdag. Door het andere tijdschema is het zo dat we op de vrijdag al gaan kwalificeren voor de Grand Prix van zaterdag. Tijdens de eerste twee vrije trainingen leek Red Bull Racing er nog met de rem op te rijden. Max Verstappen kwam tweemaal niet verder dan P6. De RB20 leek dan ook met de rem erop te opereren op de eerste dag in Bahrein. Daniel Ricciardo was de snelste man tijdens VT1, terwijl Lewis Hamilton in VT2 boven kwam drijven.

Goede trainingen

Het team van McLaren ging over het algemeen ook alleraardigst tijdens de eerste twee trainingen. Piastri - goed voor een P3 en P5 op donderdag - blikt tegenover Formula1.com terug: In VT2 voelde de auto goed. Zowel in de kwalificatieruns als de raceruns. Ik denk dat we ons op een goede plek bevinden. We staan min of meer waar we dachten te staan. Met sommige runs moeten we nog een beetje kijken waarom ze liep zoals ze liepen. Zowel op goede als slechte punten. Het totale gevoel aan het einde van de dag was vrij positief."

Sandbagging

Voorlopig is het wel nog lastig te zeggen waar McLaren zich precies bevindt in de rangorde. Volgens Piastri heeft dat voornamelijk te maken met het enigszins teleurstellende Red Bull. De Australiër heeft het gevoel dat de kampioen van vorig jaar nog een hoop achterhoudt: "Ik denk dat we wel in de mix zitten. Red Bull zag er niet zo snel uit als we dachten. Ik ben benieuwd hoeveel sandbags er morgen van die auto afgaan", knipoogt hij. "Het zit wel dichter bij elkaar dan verwacht. Mercedes ziet er snel uit, net als Fernando [Alonso]. Het is lastig om te zeggen op vrijdag, maar we zitten rond de punten."

