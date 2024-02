Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Aanstaande zaterdag vormt Bahrein het decor voor de openingsdans van het nieuwe koningsklassejaar. F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt daarom een gratis weekabonnement aan. Daarmee kun je als Nederlander dus de eerste race van het seizoen helemaal gratis bekijken.

De 7 dagen proefperiode van F1 TV PRO is gunstig voor iedere Nederlander die op dit moment nog op zoek is naar een alternatief voor het kijken van het nieuwe seizoen. De proefperiode laat je kennis maken met alle functionaliteiten van het PRO-abonnement, met exclusief toegang tot boardcamera’s, teamradio en livetijden.

Stream F1 live en onderweg

Nadat de wereld van de Formule 1 abrupt uit haar winterslaap werd gewekt door het spraakmakende nieuws dat Lewis Hamilton eind dit jaar het team van Mercedes inruilt voor het iconische Ferrari, staat het wereldkampioenschap van 2024 eindelijk op het punt van beginnen. Voor iedereen die nog geen abonnement heeft geactiveerd om het seizoen in volle glorie - en zonder beperkingen - te kunnen volgen, heeft F1 TV Pro nu een scherpe aanbieding. Vlak voor de seizoensaftrap op het Bahrein International Circuit, kan je een gratis weekabonnement afsluiten bij de officiële streamingdienst van de Formule 1. De aanloop, het raceweekend, en de volledige nasleep, kijk je dus voor niets.

F1 TV Pro: Wat krijgt je?

Met het pakket van F1 TV Pro krijg je toegang tot een livestream van iedere officiële sessie, maar kun je ook switchen tussen alle onboard-camera's, waardoor je live mee kunt rijden met een coureur naar keuze. Tevens luister je met F1 TV Pro naar alle boordradio's van de rijders en de pitmuur. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over reclames, want F1 TV Pro biedt alles advertentie- en reclamevrij aan. Je hoeft dus geen minuut van het spektakel op en naast de baan te missen. Ook wordt het volledige voorprogramma van de Formule 1, waaronder de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup, uitgezonden.

Met de 20 cockpitcamera's bepaal jij wat je wil zien en luister je live naar onbewerkte boardradio's.

Gratis proefabonnement F1 TV Pro

Met F1 TV Pro hoef je niet thuis te blijven om een Grand Prix te kijken. Je streamt het racespektakel eenvoudig naar ieder gewenst apparaat. Zo kijk je de Formule 1 op je televisie, computer, tablet of smartphone. Tijdens de proefperiode van zeven dagen heb je de mogelijkheid om je weekabonnement stop te zetten, waarna je niets hoeft te betalen. Als je het abonnement niet stopzet, wordt het automatisch verlengd naar een maandabonnement. Je betaalt dan slechts 11,90 euro per maand, waarmee F1 TV Pro een van de goedkoopste en meest complete streamers op de markt is. Profiteren van deze actie? Bekijk hier de actiepagina.