Het Formule 1-seizoen van 2024 is onderweg en dat betekent dat de fans tijdens iedere race ook weer kunnen stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Norris pakt allereerste overwinning

Lando Norris profiteerde tijdens een Safety Car-periode van een gratis pitstop. De McLaren-coureur kwam zo voor Max Verstappen terecht. Na de herstart reed hij in rap tempo weg van de Red Bull en schreef de Grand Prix van Miami op die manier op zijn naam. De jonge Brit pakt ook de eerste plaats als het gaat om de eretitel van Driver of the Day, met 41,1 procent van de stemmen. Valtteri Bottas kwam kleurloos als zestiende aan de finish in Florida, maar kreeg toch 14,6 procent van de stemmen, gevolgd door Oscar Piastri (8,5 procent), Lewis Hamilton (5,9 procent) en Charles Leclerc (4,6 procent).

Driver Of The Day 2024

Race Driver of the Day Finishpositie Stemmen GP Bahrein Carlos Sainz 3 31.4% GP Saoedi-Arabië Oliver Bearman 7 48.3% GP Australië Carlos Sainz 1 38.4% GP Japan Charles Leclerc 4 23.8% GP China Lando Norris 2 26.4% GP Miami Lando Norris 1 41.1% GP Emilia-Romagna - - - GP Monaco - - - GP Canada - - - GP Spanje - - - GP Oostenrijk - - - GP Groot-Brittannië - - - GP Hongarije - - - GP België - - - GP Nederland - - - GP Italië - - - GP Azerbeidzjan - - - GP Singapore - - - GP Verenigde Staten - - - GP Mexico-Stad - - - GP São Paulo - - - GP Las Vegas - - - GP Qatar - - - GP Abu Dhabi - - -

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit. De eerstvolgende mogelijkheid is zondag 7 april tijdens de Grand Prix van Japan.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

