Lewis Hamilton verraste voorafgaand aan het nieuwe seizoen vriend en vijand door ineens een contract bij het team van Ferrari te ondertekenen vanaf 2025. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daarmee mogelijk zelfs voor opgetrokken wenkbrauwen bij zijn ouders gezorgd, zo geeft hij toe.

Enkele weken geleden verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele dag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Onderbuikgevoel

Natuurlijk was men voor de aankondiging op de achtergrond al een tijdje bezig met de overstap, die met name op het conto van Fred Vasseur mag komen. Hamilton blikt in de F1: Back at Base-podcast van de BBC terug op de gang van zaken: "De kans kwam voorbij en ik moest daar wel even over nadenken. Ik had niet veel tijd om na te denken en moest uiteindelijk met mijn onderbuikgevoel meegaan. Toen besloot ik de kans te pakken."

Niks verteld aan ouders

De overgang van de Brit kwam natuurlijk als een donderslag bij heldere hemel voor alles en iedereen die de Formule 1 een warm hart toedraagt. Dat waren niet de enigen, want zelfs Hamilton zijn ouders zullen bij de bekendmaking stijl achterover geslagen zijn: "Ik sprak er met niemand over. Ik heb het niet tegen mijn ouders verteld tot de dag dat het bekend werd. Niemand wist ervan. Ik wilde het voor mezelf doen. Uiteindelijk moest ik beslissen wat het beste voor mij was."

