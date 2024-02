Pierre Waché probeert vooral de emoties niet te laten meewegen bij het kopiëren of overnemen van ideeën van de concurrentie. De RB20 heeft accenten van het oude 'zeropod'-concept van Mercedes en volgens de technisch directeur van Red Bull Racing bepaalt de stopwatch of het team uiteindelijk de juiste keuze heeft gemaakt.

Het testen zit erop en de Formule 1 maakt zich op voor het eerste raceweekend van het jaar, in Bahrein. De regerend constructeurskampioen heeft met de RB20 een gedurfde keuze gemaakt. Zo was de RB19 al de maatstaf, maar voor het nieuwe jaar is gekozen voor een nieuwe ontwikkelingsrichting. In gesprek met Autosport.com legt Waché de afwegingen uit en stelt hij dat het risico groter was als het team bij het concept van de RB19 was gebleven.

Trots opzij zetten

Hoewel de meeste teams juist Red Bull Racing achterna zijn gegaan, heeft het Oostenrijkse team het afgekeurde 'zeropod'-concept van Mercedes juist uitvoerig bekeken. "Ik zie het niet op die manier [kopiëren], ik zie het eerder op een andere manier. Je probeert niet emotioneel te zijn [met ontwerpkeuzes], want de eerste reactie is, 'ah, het is beter om je eigen ideeën te komen'." Uiteindelijk bepaalt de stopwatch wat de juiste keuze is. Natuurlijk heeft Waché ook liever eigen ontworpen onderdelen, maar hij is ook realistisch. "Als mens zeg je: 'Ik zou liever mijn eigen dingen doen.' Maar het is gevaarlijk omdat je met je criteria moet voldoen, en als [andere] criteria beter zijn, gaan we voor wat beter is."

Verstandiger om concept RB19 los te laten

Over het concept zelf is Waché ook duidelijk, het is in zijn ogen niet precies hetzelfde als wat Mercedes een aantal jaren geleden introduceerde. "Het is ook niet precies hetzelfde om eerlijk te zijn, het is een stuk beter." De concurrentie heeft de RB19 uiteraard ook uitvoerig bekeken en volgens Waché was het daarom verstandiger om iets heel anders te doen. "Het was gebaseerd op de simulatie en de cijfers. Je weet dat je veel moet verbeteren, omdat de anderen terug zullen komen, en je weet dat je concept min of meer aan het plafond ligt van wat je ermee kunt bereiken." Op de vraag of het gokje misschien verkeerd kan uitpakken, reageert de Fransman gevat: "We gokken niet, we nemen gewoon risico. Dat is anders."

