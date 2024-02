Jos Verstappen reed het afgelopen weekend mee aan de Rally van Haspengouw in het Belgian Rally Championship (BRC). Samen met copiloot Renaud Jamoul in de Skoda Fabia RS Rally2-auto wisten zij als vijfde de rally te eindigen.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer.

Stijgende resultaten

Ook dit jaar is hij dus weer actief in de BRC en in het kader van die competitie reed Verstappen senior het afgelopen weekend dus de Rally van Haspengouw. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep. In regenachtige en frisse omstandigheden waren er vier stages die verreden moesten worden met in totaal twaalf proeven. Dit in drie verschillende omlopen. In de eerste omloop kwamen Verstappen en Jamoul als tiende, vijfde, achtste en vijfde over de streep. De volgende omloop eindigde het duo als vijfde, negende, vijfde en tweede. De laatste omloop verliep het beste: twee eerste plaatsen, derde en tenslotte nogmaals eerste.

Heel tevreden

Het leverde uiteindelijk de vijfde plek op. Dit op zestien seconden afstand van winnaar Cédric Cherain. Verstappen blikt op Verstappen.com terug: “Op het einde ging het goed. Toen het droog begon te worden, hadden we het vertrouwen en ging het een stuk beter. We zijn ’s ochtends te rustig begonnen en toen ik harder begon te pushen, maakte ik een foutje. Maar daarna ging het beter. De auto ging goed en de samenwerking met mijn copiloot en het team verliep prima. Al met al ben ik heel tevreden.”