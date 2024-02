Een boel ogen waren gericht op de nieuwe RB20 van Red Bull Racing tijdens de Formule 1-testdagen in Bahrein. Adrian Newey en zijn ontwerpteam hebben weer iets uit de hoge hoed getoverd en lijken een gefaald concept van Mercedes juist over te nemen. Maar waarom werkt dit concept bij Red Bull wel en bij hun rivalen niet?

Toen de technische reglementen zoals we die nu kennen, werden geïntroduceerd in 2022, dacht Mercedes echt iets gevonden te hebben. Met het zero-sidepod-concept hoopte het team van Toto Wolff de concurrentie te verpletteren. Echter, ze verloren voor het eerst in het hybridetijdperk het constructeurskampioenschap en schreven slechts één overwinning op hun naam. De Duitse renstal bleef maar volhouden dat het concept zou werken en ging er in de winter voor 2023 mee door, maar vorig seizoen stonden ze zelfs geen enkele keer op de hoogste trede van het podium. Middenin het seizoen werd het zero-sidepod-concept dan ook geschrapt en de focus verschoof al gauw naar de auto voor 2024. Red Bull neemt nu juist designelementen van de mislukte Mercedes over, maar het lijkt erop dat de energydrankfabrikant niet in dezelfde val zal lopen.

Artikel gaat verder onder video

Smalle en verticale radiator inlets

De Red Bull RB20 heeft als het ware een grote bobbel aan de onderkant van de engine cover. Tussen de sidepods en de engine cover vinden we een geul voor de luchtstroom richting de achterkant van de auto. Dit had de Mercedes W14 ook vorig seizoen. Waar bij de RB19 de onderkant van de sidepod inlet uitstak, steekt bij de RB20 juist de bovenkant uit. Een boel teams hebben op dat gebied het ontwerp van de RB19, waar Red Bull dus zelf van af stapt, voor dit seizoen gekopieerd. Red Bull heeft haar sidepods voor nu in ieder geval nog wel breed gehouden. Dan hebben we nog de radiator inlet onder de sidepod inlet en die is smal en verticaal. Mercedes nam hier vorig jaar juist afstand van na de Grand Prix van Miami, omdat het de Zilverpijlen maar niet lukten om dat concept te laten werken.

OOK INTERESSANT: Mol wijst naar bijzondere ophanging Mercedes W15: "Dat is wel echt een dingetje"

Mogelijke overstap op zeropods

Tijdens de testdagen in Bahrein hebben we gezien waar Red Bull nu extra koele lucht vandaan haalt. Een groot verschil met de Mercedes van 2022 en 2023 is dat de Red Bull van 2024 links- en rechtsachter Max Verstappen en Sergio Pérez twee enorme luchtinlaten heeft. Omdat ze redelijk hoog op de auto gepositioneerd zijn, zou er in die inlaten een laminaire stroom van een heleboel schone lucht geleid worden vanaf de voorkant van de auto. Die extra koeling kan er niet alleen voor zorgen dat Red Bull de Honda RBPT-krachtbron niet zover hoeft terug te schroeven, maar het kan het team ook voorbereiden op de mogelijke overstap op het zero-sidepod-concept. Geruchten doen de ronde dat Red Bull de brede sidepods houdt voor de warmere races in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, maar haar eigen interpretatie van het zero-sidepod-concept zal introduceren voor de Grand Prix van Japan. Omdat het koelsysteem op deze manier de rijder niet in de weg zit, hoeven ze bij Red Bull niet de hele cockpit iets naar voren te schuiven, wat Mercedes wel moest doen met kritiek van Lewis Hamilton en George Russell over de wegligging van de W13 en W14 tot gevolg.