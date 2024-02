Lando Norris ziet bij Autosport.com het vele werk van McLaren en onderschrijft dat het team een stap heeft weten te zetten. Wel moet hij in alle eerlijkheid toegeven dat het gat met Red Bull Racing nog immens groot is, ook Ferrari ziet hij nog op voorsprong staan.

McLaren wist in 2023 een huzarenstukje af te leveren met de updates dat het team in Oostenrijk wist aan te brengen. Zo begon de renstal uit Woking het seizoen dramatisch, maar wist McLaren dat er een flinke update zat aan te komen. Vanaf de race in Oostenrijk was de lijn omhoog in gezet en Oscar Piastri wist zelf de sprintrace in Qatar te winnen. Aan het einde van het seizoen leek het erop of McLaren misschien wel het tweede team achter Red Bull Racing was, maar Norris legt uit dat de kaarten in 2024 opnieuw zijn geschud.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol wijst naar bijzondere ophanging Mercedes W15: "Dat is wel echt een dingetje"

McLaren maakt stappen

"Denk ik dat we een stap vooruit hebben gezet? Absoluut", zo prijst Norris zijn team. Toch is het allemaal relatief, want de concurrentie zit ook niet stil. "Maar je weet aan het einde van de dag nooit echt waar we staan ten opzichte van de anderen. Ik denk dat we er goed voor staan. We hadden een fatsoenlijke auto aan het einde van vorig seizoen", zo blikt hij terug.

Red Bull Racing en Ferrari buiten bereik

Na de testdagen lijkt de RB20 van Red Bull Racing wederom de snelste auto te zijn en Norris maakt zijn borst nat. "Ik denk dat we zeker wat stappen in de goede richting hebben gezet, maar ik denk dat we nog steeds ver achter Red Bull en Ferrari staan. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, maar er zijn ook genoeg dingen die we de afgelopen dagen hebben geleerd en die we voor volgende week kunnen implementeren", aldus Norris.