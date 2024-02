Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner legt in het Race Café uit dat hij geniet van zijn vrije tijd en dat er momenteel genoeg aanbiedingen zijn om weer aan de slag te gaan. Toch sluit Steiner een terugkeer als teambaas uit, die tijd heeft hij simpelweg al gehad.

Afgelopen week werd bekend dat Steiner niet lang gemist hoeft te worden. De Italiaan gaat namelijk parttime aan de slag bij Sky Deutschland. Voor de Duitsers zal hij zeven raceweekenden zijn analyses loslaten op het Formule 1-spektakel. Toch ambieert de Italiaan weer een rol binnen de Formule 1-paddock, maar in welke hoedanigheid dat zal zijn, dat is nog maar de vraag.

'Er spelen momenteel veel dingen'

Op de vraag of er een terugkeer naar de Formule 1 in zit, reageert Steiner bij Jack Plooij: "Wanneer ik volwassen ben, dan zal ik weten wat ik wil doen, maar word ik dat ooit? Misschien maar beter van niet. Even zonder geintjes. Er spelen momenteel veel dingen." Toch moet Steiner ook erkennen dat de tijd dat hij nu thuis kan doorbrengen, ook wel even fijn is. Daarnaast rollen de aanbiedingen binnen. "Ik ben dan ook blij met hoe het nu gaat, want ik word voor veel gevraagd. Maar ik neem de tijd om te overdenken wat het beste is voor mij. Ik ben er niet mee bezig om bij een ander team teambaas te worden."

Steiner is realistisch en weegt de verschillende opties af, voordat hij een keuze maakt. De 58-jarige Italiaan wil simpelweg iets gaan doen, wat hij leuk vindt. "Maar ik leg momenteel mijn oor te luister. Ik zeg nergens ja of nee tegen. Ik wil niet arrogant klinken, maar ik zoek wat het beste en het leukste is voor mij."