Hoewel het slechts de testdagen waren, kwam Sergio Pérez gemiddeld zo'n zes a zeven tienden tekort op teamgenoot Max Verstappen. Het Duitse Auto Motor und Sport wijst naar een Pérez die toch wel met een 'bedrukt gezicht' in de paddock rondliep en Helmut Marko komt met advies voor 'Checo'.

Pérez gaat in 2024 knokken voor lijfsbehoud bij Red Bull Racing. De Mexicaan werd als vervanger van Alexander Albon naar Red Bull Racing gehaald eind 2020. De Britse Thai wordt overigens weer genoemd als potentiële vervanger van 'Checo'. Toch moet daarbij gezegd worden dat Pérez de beste nummer twee sinds jaren is. Want daar waar de Mexicaan zo nu en een race kan winnen, zijn voorgangers Pierre Gasly en Albon daar niet bij in de buurt gekomen.

Snelste wagen, maar ook snelste teamgenoot

Hoewel Verstappen in de ochtendsessie op woensdag nog even aan het glibberen en glijden was, was dat na een aantal aanpassingen verholpen. De RB20 is dan wel radicaal anders dan zijn voorganger, de voorsprong lijkt er nog steeds te zijn. Pérez had dat voordeel vorig jaar natuurlijk ook, maar kon buiten de eerste vier races om, niet het vuur aan de schenen van zijn teamgenoot leggen.

Niet naar Verstappen kijken

Ook tijdens de testdagen zou Pérez volgens het Duitse medium met een sip gezicht rond hebben gelopen. "Pérez wandelde met een bedrukt gezicht door de paddock. Zijn teamgenoot was gemiddeld zes tot zeven tienden sneller." Toch vertelt Marko dat 'Checo' zich vooral op zichzelf moet focussen. "Pérez moet Max uit zijn hoofd zetten en zijn eigen programma rijden", aldus de adviseur van Red Bull Racing.