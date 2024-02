Sergio Pérez beleefde in 2023 een seizoen met de nodige pieken en dalen en de Mexicaan weet dat het in 2024 beter moet als hij zijn stoeltje bij Red Bull Racing na dit seizoen wil behouden. Hij blikt na de tweede testdag terug en geeft aan in de winter hard gewerkt te hebben aan zijn tekortkomingen.

Het seizoen van Pérez in 2023 kende de nodige ups en downs. De man uit Guadalajara begon het seizoen nog ijzersterk met twee overwinningen uit vier wedstrijden, waarna hij na de Grand Prix van Miami als een kaartenhuis in elkaar zakte. Gedurende het middendeel van het seizoen kende Pérez moeilijke momenten. Zo behaalde hij vijf keer op rij Q3 niet én was hij betrokken bij meerdere onnodige crashes. Aan het einde van het jaar ging het gelukkig wat beter en wist hij zich te verzekeren van zijn stoeltje in 2024.

Verlengde dag

Voor dit seizoen is het echter wel erop of eronder voor de tweede coureur van Red Bull. Op donderdag kreeg hij na de in de soep gelopen ochtendsessie in Bahrein in de middag opnieuw de kans op meters in de RB20. Hij blikt nu terug: "Het was onverwachts om vandaag de hele dag in de auto te zitten, maar door de vertragingen waren mijn eerste runs verkort. Het team besloot dus om mijn dag te verlengen. Morgenvroeg zit ik weer in de auto. Over het algemeen is de RB20 een stap vooruit voor het team en de goede richting voor ons."

Leren van 2023

Pérez vervolgt: "Het is een lastig circuit hier vanaf de morgen na de middag wat betreft het aanpassen met de set-up en het begrijpen daarvan omdat het circuit constant verandert. Je moet veel op gevoel doen." Vervolgens spreekt hij over zijn tekortkomingen van vorig seizoen, die hij in de winter aangepast hoopt te hebben: "Ik heb in de winter veel gewerkt aan het leren begrijpen van vorig seizoen vanuit een persoonlijk perspectief. Daarmee hoop ik het seizoen in een opwaartse spiraal te beginnen. Je blijft altijd leren en wil altijd beter worden. Dat is voor mij niet anders in 2024."