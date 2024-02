De hele soap rondom Christian Horner blijft natuurlijk ook tijdens de testdagen de gemoederen bezighouden. Giedo van der Garde laat zijn licht schijnen op de hele zaak en denkt dat de Brit slechte papieren heeft als blijkt dat de beschuldigingen inderdaad waar zijn.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Artikel gaat verder onder video

Meer moeten bieden

In de studio bij Viaplay wordt de hele zaak van Horner behandeld door Amber Brantsen en zij vraagt Van der Garde naar zijn mening over de hele Horner-soap: "Heel moeilijk, maar je ziet hem nu ook met het interview zeggen dat hij er niet teveel over kan zeggen. Hij is een beetje down. Hij is natuurlijk wel aanwezig, net als bij de car launch. Maar hij zit natuurlijk in een heel lastig proces op dit moment. Hij heeft iets gedaan dat natuurlijk niet kan", zegt de oud-coureur.

Presentatrice Brantsen corrigeert Van der Garde en zegt dat het nog niet bewezen is. Daar is hij het niet mee eens: "Het is in principe al bewezen. De Telegraaf heeft die appjes gezien. Hij heeft geprobeerd om die vrouw af te kopen voor een bedrag van 650.000 pond", stelt de analist. "Had dan meer geboden, had ik gezegd. Als je er vanaf wil, zorg dan dat je er vanaf komt", voegt hij vervolgens nog toe. Mocht het het verhaal over de vermeende afkoopsom waar zijn, is er volgens Van der Garde geen houden meer aan: "Dan is het sowieso exit en zien we hem nooit meer terug."

Geen goede papieren

Ten slotte zoomt Van der Garde nog even in op de prestaties van Horner en zijn uiteindelijke verwachte uitkomst: "Nogmaals. Wat hij gepresteerd heeft de afgelopen jaren met het team, is waanzinnig. Hij heeft wereldkampioenschap na wereldkampioenschap behaald. Hij heeft het team uit het niks naar een topteam gebracht met heel veel goede mensen. Ik denk dat hij een hele capabele gozer is. Alleen wat hij hier heeft gedaan, schijnt niet te kunnen. Hij heeft waarschijnlijk gewoon een fout gemaakt. Wat daaruit gaat komen, ik zie het niet heel positief in."