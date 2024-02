De ochtendsessie van de tweede Formule 1-testdag op het Bahrain International Circuit werd vroegtijdig beëindigd, vanwege een losgeraakte putdeksel. Charles Leclerc reed eroverheen met een beschadigde vloer van zijn Ferrari tot gevolg.

De Monegask sloot de ochtend in het Midden-Oosten af als snelste. Hij reed 36 ronden en zijn snelste tijd was uiteindelijk een 1:31.750. Leclerc zat daarmee vier tienden af van de beste ronde die Max Verstappen reed op de eerste testdag. Oscar Piastri werd tweede voor Logan Sargeant, terwijl de top vijf werd gecompleteerd door Sergio Pérez en Fernando Alonso. Yuki Tsunoda was de hekkensluiter op de tiende positie, maar de Visa Cash App RB-coureur legde wel de meeste kilometers af. De ochtendsessie werd bijna anderhalf uur eerder dan gepland stopgezet. Een putdeksel raakte namelijk los bij bocht 11 en Leclerc reed daar overheen.

Ferrari voert reparaties uit

Ferrari liet Leclerc terugkomen naar de pitstraat waar de SF-24 de garage werd ingeduwd. De Italiaanse renstal zette schermen voor de box, waardoor er niet meegekeken kon worden. Ferrari ontdekte dat de vloer schade had opgelopen vanwege de losgeraakte putdeksel. Deze moest gerepareerd worden. Dit is allemaal op tijd gebeurd voor de start van de middagsessie die met een uur werd vervroegd en ook met een uur werd verlengd. Leclerc is wel weer achter het stuur gekropen, ook al stond ploegmaat Carlos Sainz op de planning voor de middag. Lewis Hamilton reed overigens ook over de putdeksel, maar het lijkt er niet op dat zijn Mercedes gerepareerd moest worden.