Max Verstappen heeft de eerste Formule 1-testdag in Bahrein afgesloten als snelste coureur op de baan, maar belangrijker nog in totaal 143 ronden afgelegd. Lando Norris wist de tweede tijd te rijden in de middagsessie en heeft 73 ronden afgelegd, en Carlos Sainz staat als derde in de tijdenlijst met 69 ronden in de Ferrari.