Dit is hoeveel kilometers de teams hebben afgelegd na de tweede testdag in Bahrein

De finishvlag is gevallen na de tweede dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. Carlos Sainz klokte de snelste tijd. De Ferrari-coureur dook als enige tot nu toe onder de 1:30 met om precies te zijn een 1:29.921.

Ferrari heeft ook nog eens de grootste afstand afgelegd met in totaal 138 ronden. Een probleemloze dag was het niet, want Charles Leclerc reed in de ochtendsessie over een losgeraakte putdeksel. Ferrari moest vervolgens de vloer vervangen. Kick Sauber heeft vandaag ook veel geleerd van haar nieuwe bolide dankzij 135 ronden van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Red Bull Racing besloot tijdens de lunchpauze om onverwachts Sergio Pérez ook in de middag in te zetten. De Mexicaan had in de ochtend slechts 20 ronden achter zijn naam staan, omdat de sessie werd verkort en er moesten remproblemen opgelost worden. De verwachting is dat hij de RB20 morgen met Max Verstappen deelt. McLaren reed de minste kilometers vandaag. Oscar Piastri reed 35 ronden in die vervroegd beëindigde ochtendsessie. Lando Norris kwam niet verder dan 52 ronden vanwege een probleem met het brandstofsysteem.

