Max Verstappen heeft de eerste Formule 1-testdag in Bahrein afgesloten als snelste coureur op de baan. Met een ronde van 1:31.344 was hij ruim 1,1 seconde sneller dan nummer twee Lando Norris. Ook met de betrouwbaarheid en productiviteit zat het goed bij Red Bull Racing. De derde tijd kwam op naam van Ferrari-coureur Carlos Sainz. Mercedes liet zich nog niet in de kaarten kijken, terwijl Williams een moeizame dag kende.

Verstappen klokte in de ochtendsessie de snelste tijd, terwijl Alonso degene was die de meeste ronden wist te noteren. Een productieve ochtend dus voor beide heren. In de middag zat Verstappen opnieuw achter het stuur. Alonso gaf zijn stuur over aan Lance Stroll. Nadat het licht op groen sprong, bleef het nog enige tijd rustig op de baan. Enkel Carlos Sainz, die was ingestapt nadat Charles Leclerc de ochtendsessie voor zijn rekening had genomen, reed enkele volwaardige ronden. Pas na ongeveer een half uur kwam er wat meer actie en gingen er meer coureurs naar buiten. Russell, die in de ochtend veel binnen had gestaan, was één van de rijders die op zoek ging naar extra kilometers in zijn nieuw bolide. Ook Pierre Gasly liet zich zien, nadat hij in de ochtend aan de zijlijn had gestaan.

Sainz en Norris goed van start in middagsessie

Van de coureurs die in de middag voor het eerst achter het stuur stapten, was het Sainz die het meeste tempo wist te vinden. De Spanjaard, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari, liet de vierde tijd noteren, op ruim acht tienden van de snelste tijd die Verstappen in de ochtend had neergezet. Even later werd er dan toch nog een nieuwe snelste tijd genoteerd. Norris wist - op dezelfde band als Verstappen - een paar honderdsten onder de tijd van de Nederlander te gaan. Daarbij moest gezegd worden dat de baan ook sneller en sneller begon te worden vanwege de ondergaande zon en het toenemende rubber op het asfalt.

Ricciardo laat zich zien, Williams wederom in de problemen

Verstappen reageerde echter al snel op de tijd van Norris en ging maar liefst acht tienden sneller, richting een 1:31.662. Daniel Ricciardo ging met zijn Racing Bull, ook wel bekend als de Visa Cash App RB, naar de vierde tijd en liet zien er ook prima bij te kunnen zitten vandaag. Logan Sargeant zag zijn auto heel even stilvallen, maar wist hem zelf weer aan de praat te krijgen. Dit is al het tweede probleem bij Williams vandaag, nadat Alexander Albon in de ochtend stilviel. Sargeant kwam later ook nog naast de baan terecht. Al met al geen vlekkeloze dag dus voor het team van Williams.

Daniel Ricciardo kende een prima middag in Bahrein

Hülkenberg productief, Verstappen zet tijd scherper

Nico Hülkenberg liet in zijn Haas vanmiddag weliswaar geen indrukwekkende rondetijden zien, maar de Duitser stuurde zijn auto wel vaak over de finishlijn. Met nog ongeveer een uur op de klok had hij al ruim 50 ronden achter zijn naam staan. In de slotfase krikte hij dit aantal nog verder op, terwijl Verstappen de snelste tijd scherper stelde. De regerend wereldkampioen liet een 1:31.344 noteren. Over Mercedes kan nog moeilijk wat gezegd worden. In de ochtend stond Russell veel binnen met z'n auto, terwijl hij in de middag in de luwte behoorlijk wat ronden afwerkte. De Brit liet echter geen snelle ronde noteren en dus blijft het afwachten wat Mercedes in petto heeft voor dit seizoen.

Verstappen sluit eerste testdag af als snelste

De tijd van 1:31.344 van Verstappen bleek uiteindelijk ook de snelste tijd van de dag. De Red Bull-coureur was hiermee 1,1 seconde sneller dan nummer twee Norris. De derde tijd kwam op naam van Sainz, die 1,2 seconde van de snelste tijd verwijderd bleef. Daarachter sloten Ricciardo, Stroll, Gasly, Leclerc, Alonso, Piastri en Zhou aan om de top tien compleet te maken van vandaag.