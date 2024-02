In beeld: de tien nieuwe Formule 1-auto's voor het eerst in actie op het circuit

Redactie



De testdagen in Bahrein zijn officieel begonnen, en dat betekent dat we alle tien de auto's voor het eerst live in actie kunnen zien op het circuit. En dat levert uiteraard mooie plaatjes op.

De relatief korte winterstop in Formule 1-land is voorbij. Op woensdag, donderdag en vrijdag worden de testdagen in Bahrein op het Sakhir International Circuit verreden, waarna het volgende week zaterdag 2 maart tijd is voor de eerste Grand Prix van het jaar. De oefensessies in de woestijn zijn voor de teams van groot belang, maar bieden de fans thuis uiteraard ook de kans op alle nieuwe wapentuigen voor het eerst live in actie te beschouwen. Inmiddels zijn de eerste plaatjes van de woensdagochtendsessie binnengestroomd.

