Lewis Hamilton stapt vanaf volgend seizoen binnen bij het team van Ferrari en bij de Italiaanse renstal krijgt hij natuurlijk te maken met Charles Leclerc, die al lange tijd bij het team actief is. Giancarlo Fisichella is benieuwd hoe het uit gaat pakken tussen twee coureurs die ontzettend snel zijn.

Enkele weken geleden sloeg het nieuws rondom Hamilton zijn vertrek naar Ferrari als donderslag bij heldere hemel in. Lange tijd leek de man uit Stevenage zijn loopbaan bij het team van Mercedes, waar hij inmiddels alweer sinds 2014 actief is, af te gaan sluiten. Tóch activeerde de Brit een clausule in zijn in 2023 ondertekende contract, waardoor hij na dit jaar zijn weg naar buiten kan vinden. Vervolgens zette hij zijn krabbel onder een contract voor meerdere jaren bij het team van Ferrari. Met de Italiaanse renstal hoopt hij nog één keer voor zijn felbegeerde achtste wereldtitel te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari-familie

Daarvoor moet hij gaan afrekenen met Leclerc, die inmiddels de grote man is bij het team. Volgens de Monegask is Ferrari zijn familie en hij is inmiddels al sinds 2019 actief voor het team. Het wordt dus interessant om te zien hoe de strijd tussen twee uitstekende coureurs zich gaat ontvouwen. Fisichella krijgt van PlanetF1 de vraag of hij denkt dat Leclerc zich bedreigd voelt door de komst van de Brit: "Ik denk het niet. Charles is onderdeel van de Ferrari-familie. Charles [verwelkomt] één van de beste coureurs bij Ferrari en voor hem kan dat ook behulpzaam zijn."

Veel ervaring

De oud-coureur van Ferrari vervolgt: "Er komt met Lewis een andere coureur met een hoop ervaring. Het zou gunstig kunnen zijn in het delen van informatie en samenwerken. Natuurlijk is het belangrijk om sneller te zijn dan de ander. Ik ken Charles een beetje. Hij is een goede gast en ontzettend snel. Nu heeft hij ook nog eens een hoop ervaring. Lewis heeft meer ervaring. Hij heeft meerdere wereldkampioenschappen gewonnen en goede ervaring in het omgaan met de druk. Misschien is Lewis iets sterk, maar ik denk dat Charles ook qua kwalificatiesessies en race pace heel sterk zal zijn. Het wordt heel interessant om te zien. Ik kijk er ontzettend naar uit."