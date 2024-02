De testdagen in Bahrein staan op het punt van beginnen en vanaf woensdag gaan de lichten voor het eerst dit seizoen op groen op het Sakhir International Circuit. De teams maken om beurten de verdeling voor de testdagen bekend en het team van Mercedes is de volgende in de rij.

Na dagenlang aftellen zit de winterstop er deze week eindelijk op. De laatste race van het vorige seizoen in Abu Dhabi dateert alweer van 26 november 2023 en dus is het alweer even geleden dat we spektakel op de baan hebben mogen meemaken. De aankomende week worden de wintertests in Bahrein afgewerkt. Teams krijgen slechts drie dagen de tijd om de gloednieuw geproduceerde bolides aan de tand te voelen op het Sakhir International Circuit, alvorens we één week later op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het jaar gaan rijden.

Eén auto

Omdat er maar één auto per team ingezet mag worden per sessie, kiezen de teams ervoor om de uren op de baan te verdelen. Op woensdag om 08:00 uur Nederlandse tijd gaan we voor het eerst van start. De coureurs en teams krijgen vervolgens de gehele dag de tijd om de programma's te rijden, alvorens we om 17:00 uur Nederlandse tijd ermee stoppen. Dat doen we drie dagen lang tot en met vrijdag, waarna de heren zich kunnen gaan focussen op volgende week: de Grand Prix van Bahrein.

Verdeling Mercedes

Het team van Mercedes kiest ervoor om twee dagen te verdelen, waarna de laatste dag beide coureurs in actie komen. De eerste dag van de wintertests is het George Russell die achter het stuur kruipt van de W15. Op de donderdag is het kersverse Ferrari-aanwinst Lewis Hamilton die de nieuwe wagen aan de tand gaat voelen. Op de vrijdag worden de taken verdeeld. In de ochtendsessie is het Hamilton, waarna Russell het stuurtje na de lunchsessie overneemt.