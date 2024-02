Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard was afgelopen week aanwezig bij de shakedown van Red Bull Racing. De Schot verklaart bij Formula1.com geen 'verrassingen' te hebben gezien, maar stelt dat het team wel blij was met de data die terugkwam van de RB20.

Red Bull Racing heeft met de RB20 een gewaagde keuze gemaakt. De renstal uit Milton Keynes kon met de RB19 al leunen op de dominantste Formule 1-wagen uit de geschiedenis en lijkt het voor het nieuwe seizoen over een compleet andere boeg te hebben gegooid. Ook Max Verstappen gaf aan dat het team voor een 'agressieve' auto heeft gekozen en daar is hij wel blij mee. Toch zal de pure snelheid uiteindelijk bepalen of het Oostenrijkse team het bij het juiste eind had.

Geen verrassingen

Uit de shakedown valt er weinig zinnigs te halen, Coulthard heeft het daarom aan de coureurs gevraagd. "Alleen dat hij [RB20] functioneert zoals je zou verwachten onder die omstandigheden – geen verrassingen", zo antwoord de dertienvoudig racewinnaar op de vraag wat Verstappen en Sergio Pérez tegen hem vertelde na een ritje in de RB20. "Ik denk dat het technische team blij was met de cijfers die ze kregen, wat betreft de dingen die je eruit kunt halen, de koeling en de belastingssensoren etc."

Presteren tijdens eerste weekend

Toch vindt Coulthard dat er niet te veel naar de shakdown gekeken moet worden, uiteindelijk telt het allemaal om de prestaties tijdens dat eerste raceweekend. "Ook al was de auto geweldig tijdens een shakedown, het enige dat telt, is de kwalificatie op zaterdag en uiteindelijk de race op zondag [tijdens de eerste ronde] in Bahrein. Er komen upgrades voor de testdagen tot en met de laatste dag en er kan zelfs een upgrade komen voor de vrijdag van de race in Bahrein en al deze upgrades zullen naar verwachting de prestaties, balans en rondetijden veranderen."

Ferrari dé uitdager?

Op basis van de beelden die Coulthard nu heeft gezien, wijst hij naar Ferrari als mogelijke uitdager van Red Bull Racing. "Ik heb geen glazen bol, maar ik geloof dat Ferrari vorig jaar een sterke auto had, als het gaat om de snelheid over één ronde. Als ze erin zijn geslaagd om te verbeteren wat hun racetempo lastig maakte, dan zijn ze een echte kanshebber." Toch willen ook Mercedes en McLaren hoge ogen gooien in 2024.