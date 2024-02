Nadat de naam AlphaTauri jarenlang als naam van het zusterteam van Red Bull Racing fungeerde, verdween het kledingmerk na vorig seizoen grotendeels uit de Formule 1. Lang heeft dat echter niet geduurd, want het merk keert nu in een bijzondere deal met de FIA terug in de koningsklasse.

Het zusterteam van Red Bull ging jarenlang onder de naam Toro Rosso door het leven in de koningsklasse, waarna AlphaTauri van 2020 tot en met 2023 trots als naam van de renstal fungeerde. Die samenwerking is inmiddels op zijn einde gelopen, want het team gaat sinds dit seizoen als Visa Cash App RB door het leven. Het kledingmerk AlphaTauri, dat onder de vleugels van Red Bull GmbH valt, fungeert nog altijd wél als kledingsponsor van Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Sponsordeal

Nu blijft de naam van AlphaTauri sowieso wat langer verbonden aan de Formule 1. De FIA heeft namelijk aangekondigd dat men de handen met AlphaTauri ineen heeft geslagen met een driejarige sponsordeal. Alle medewerkers van de FIA zullen de komende jaren voorzien worden van AlphaTauri-kleding. Bovendien zal het kledingmerk tijdens het prestigieuze FIA-prijzengala aan het einde van het jaar als officiële partner fungeren.'

Ben Sulayem

Mohammed ben Sulayem reageert op de kersverse samenwerking: "De FIA is altijd een pionier geweest wat betreft het inzetten van technologie en innovatie om de wereld van de autosport te verbeteren. Onze medewerkers werken achter de schermen eindeloos om de veiligheid en het succes van motorsportevenementen wereldwijd verder te brengen. De samenwerking met AlphaTauri brengt ons comfort en stijl binnen onze FIA-kledij. De innovatieve benadering van AlphaTauri en de toewijding aan mode maken hen de perfecte partner."