Adrian Newey speelt al vele jaren een cruciale rol binnen het team van Red Bull Racing en de Brit wordt steeds vaker in verband gebracht met pensioen of een overstap. Max Verstappen stelt dat de Britse topontwerper onvervangbaar is, maar dat er ook een heel team van andere jonge talenten om hem heen zit.

Newey wordt vaak dé grote man achter de successen van Red Bull Racing genoemd en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als een belangrijke spil in de successen van het team en dus ook van Max Verstappen. Voor 2023 bouwde de ontwerper een auto die amper te kloppen valt en dat leverde Red Bull 21 van de 22 mogelijke zeges op.

Onmogelijk vervangen

Vaak wordt er gespeculeerd over de toekomst van Newey, zo zou er interesse van Ferrari zijn in zijn diensten. Verstappen krijgt van Motorsport-Magazin de vraag of de Britse topontwerper onvervangbaar is: "Dat is het mooie eraan: iedereen is anders en iedereen kan succes op andere manieren behalen. Daarom is het onmogelijk om Adrian te vervangen, want er is maar één Adrian. Het is geweldig om te zien dat er nieuw talent aan zit te komen en het is geweldig om te zien dat hij er al zo lang werkt."

Meer dan Newey

Verstappen hamert erop dat Red Bull meer is dan alleen Newey: "We moeten ook niet vergeten dat er een complete groep achter zit. Het is niet alleen maar Adrian. Het is een complete groep aan engineer om hem heen die het ook geweldig doen. Ik zie Adrian meer op deze manier: je hebt nieuwe talenten die opkomend zijn en dan heb je Adrian. Hij is als een mentor. Er zijn een hoop mensen die vragen hebben en die dan bespreken met hem. Hij is nu 65 jaar. Je moet ook herkennen dat er jonge talenten aan zitten te komen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe zij samenwerken."