Martin Brundle verwacht dat de concurrentie aankomend seizoen een stap in de richting van Red Bull Racing zal zetten, maar de voormalig Formule 1-coureur vraagt zich af of ze ook daadwerkelijk een uitdaging zullen kunnen vormen.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat inmiddels voor de deur. Aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag worden de testdagen in Bahrein afgewerkt, waarna het op zondag 2 maart tijd is voor de eerste Grand Prix van het jaar op datzelfde circuit. De verwachtingen zijn hooggespannen. Fans, analisten en experts staan te springen om te zien waar de verschillende teams staan, en of Mercedes, Ferrari of misschien McLaren een vuist kunnen maken tegen Red Bull Racing.

Dominant Red Bull Racing in 2023

De Oostenrijkse grootmacht was in 2023 immers bij uitstek het te kloppen team. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez won 21 van de 22 races en schreef voor de tweede keer op rij het constructeurskampioenschap op haar naam. Ook Verstappen zelf was in bloedvorm. De Nederlander won maar liefst 19 races en legde met overmacht beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. De grote vraag is dan ook, of er een verschuiving in de onderlinge verhoudingen plaats zal vinden.

Verwachtingen aankomend seizoen

Brundle denkt van niet: "Ik denk niet dat Red Bull en Verstappen de limiet al op hebben gezocht. Hoeveel beter kunnen ze nog worden?", klinkt het in de Formule 1-podcast van Sky Sports. "In de eerste helft van het afgelopen seizoen zagen we al dat wanneer Red Bull de DRS opende, het beschamend was voor de rest. Ze vlogen aan iedereen voorbij, alsof ze in een andere klasse reden. Ik denk dat ze [de overige teams] dichterbij zullen komen, maar zal het dichtbij genoeg zijn?"