Sergio Pérez vertelt veel te hebben geleerd van het afgelopen Formule 1-seizoen, en verwacht daarom op de top van zijn kunnen te gaan presteren in zijn vierde seizoen in dienst van Red Bull Racing.

Sergio Pérez kende een zwaar jaar in dienst van Red Bull Racing in 2023. Waar teammaat Max Verstappen negentien van de 22 races won en met overmacht beslag legde op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, moest de Mexicaan alle zei bijzetten om de tweede plaats uit het vuur te slepen. De 34-jarige coureur won 'slechts' twee races en keek aan het eind van het seizoen tegen een achterstand van 290 punten ten opzichte van Verstappen aan.

Doorontwikkeling RB19

Naarmate de RB19 verder werd doorontwikkeld gedurende het seizoen, liep Pérez naar eigen zeggen tegen problemen aan. "En de manier waarop we probeerden die problemen op te lossen, betekende dat we performance uit de auto haalden, en niet per se sneller gingen", citeert Motorsport.com. "Comfortabeler betekent niet per se sneller. Qatar en Japan waren de dieptepunten van het seizoen, daar zagen we veel dingen in."

Goede moed voor 2024

De coureur uit Guadalajara heeft echter goede moed voor het aanstaande seizoen: "Met het leerproces van afgelopen jaar... Het is heel belangrijk dat we hebben geleerd wat er fout ging, we moeten leren van onze fouten", klinkt het. "Ik denk dat we veel dingen in zijn gaan zien. Het wordt mijn vierde jaar bij Red Bull, en ik verwacht dat ik dit jaar op mijn best zal zijn." Over het grootste verbeterpunt ten opzichte van 2023, vertelt hij: "Onze lage snelheid lijkt in een beter venster te zitten, maar dat zullen we vanzelfsprekend niet zeker weten, totdat we het circuit opgaan."