Max Verstappen begrijpt dat andere Formule 1-teams dezelfde richting als Red Bull Racing in proberen te slaan. De Oostenrijkse grootmacht was de afgelopen twee jaar immers zeer succesvol.

Max Verstappen was afgelopen woensdag in Milton Keynes, om de lancering van de nieuwe auto van Red Bull Racing bij te wonen. De Nederlander gaat aankomend seizoen samen met teammaat Sergio Pérez de strijd aan in de RB20, de opvolger van de zeer dominante RB19. De drievoudig wereldkampioen wist afgelopen jaar maar liefst 19 races te winnen en verbrak tal van records. De verwachting is dan ook dat de 26-jarige Limburger dit jaar opnieuw de grote favoriet is.

Dominantie RB19

Waar de nieuwe auto van Red Bull Racing voor het overgrote deel vrijwel identiek is aan de RB19, zijn erbij verschillende rivaliserende teams grote wijzigingen te zien. Meerdere renstallen lijken - logischerwijs - inspiratie te hebben opgedaan door te kijken naar de auto van Verstappen en Pérez in 2023. Het gat naar de concurrentie was immers groot, en dus is het een publiek geheim dat de Oostenrijkse grootmacht een zeer succesvol pakket op de baan heeft gezet.

Niet bezig met de concurrentie

Verstappen zelf denkt er het zijne van: "Iedereen werkt op hun eigen manier aan de auto en denkt in een bepaalde richting. Wij hebben de afgelopen twee jaar in onze richting gedacht, een richting die erg succesvol was. Dan begrijp ik dat andere teams denken dat zij ook die richting in moeten slaan. Ze moeten Red Bull willen aanvallen, dat is wat ik zou zeggen en denken als ik een ander team zou zijn. Je probeert stappen te zetten als team, zelfs als je zoveel hebt gewonnen als afgelopen seizoen. Daarom focussen we ons op onszelf, en niet op wat anderen doen."