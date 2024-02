Voor Jos en Max Verstappen is Circuit Zandvoort een speciale plek. Beiden hebben op de baan in de Noord-Hollandse duinen gewonnen en laatstgenoemde is sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in de Formule 1 daar nog geen enkele keer verslagen. De vader en zoon vertellen over hun relatie met het circuit.

Tien jaar geleden was het haast ondenkbaar: een Nederlands circuit op de kalender van de koningsklasse in de autosport met een Nederlandse coureur die als regerend wereldkampioen die race dan ook wint. Vandaag de dag is dat toch echt de werkelijkheid. De Dutch Grand Prix had vanaf de jaren 50 tot en met 1985 een plekje op de F1-kalender, totdat het geld opraakte en het plaats moest maken voor de wedstrijd in Hongarije. Sinds 2021 racet de Formule 1 eindelijk weer op Zandvoort, mede dankzij de populariteit van Max Verstappen. Het aantal fans in ons landje is ontzettend hard gegroeid sinds de Limburger Grands Prix en wereldtitels op zijn naam schrijft.

In één keer op de kaart in de internationale autosport

"Mijn carrière op een echt circuit is daar begonnen, ik heb er de Masters [of Formula 3] gewonnen," begon Jos in een interview met Circuit Zandvoort. "Max won er de Masters en drie keer de Dutch Grand Prix. Zandvoort heeft voor ons dus iets heel positiefs. Maar het is niet vanzelfsprekend dat Max maar blijft winnen in Zandvoort. Dat het nu drie keer op rij is gelukt, is heel mooi. Nederland staat in één keer op de kaart in de internationale autosport. Ook door de organisatie van de Dutch Grand Prix. Ik neem mijn petje af voor wat er is neergezet en hoe de ambiance is. Ik spreek ook namens Max, denk ik, als ik zeg dat we het ontzettend mooi vinden wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Voor Max is het niet het gemakkelijkste weekend. Iedereen wil iets van hem, aan het einde van de dag is hij moe van zijn eigen naam."

Druk programma en de vele, altijd enthousiaste fans

"Ik denk bij Zandvoort aan het drukke programma dat ik daar altijd heb," legde Max uit. "Dat was al zo tijdens de Jumbo Racedagen en dat is nu nog steeds het geval rondom de Dutch Grand Prix. Ik denk ook meteen aan de vele, altijd enthousiaste fans. Dat maakt het extra mooi om daar te racen." In F3 en F1 heeft de regerend wereldkampioen er in totaal vier keer gereden met vier pole positions en vier overwinningen. "Achteraf bekeken zijn dat geweldige prestaties, maar zeker de laatste race, in 2023, was door de wisselende weersomstandigheden geen abc'tje. Een foutje is zo gemaakt. Maar dankzij een super goede auto en de juiste strategie door het team van Oracle Red Bull Racing hebben we ook die race weten te winnen. Alles moet op zijn plek vallen en dat lukte die dag. Natuurlijk verwacht iedereen inmiddels dat het wel even gaat gebeuren en dat ik zal winnen, maar dat het er misschien makkelijk uitziet, wil niet zeggen dat het ook zo makkelijk is."