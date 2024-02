Hoewel regerend wereldkampioen Max Verstappen buiten het Formule 1-seizoen voorzichtig moet zijn, legt hij bij de Gelderlander uit dat hij in de winterstop, tegen de wens van Red Bull Racing in, toch gewoon even is gaan skiën. Volgens de Limburger is het allemaal geen probleem, zolang je een beetje uitkijkt.

Succes in de Formule 1 levert veel geld op. Daarom ook dat de coureurs riant worden beloond voor hun werkzaamheden. Als tegenprestatie wordt soms wel gevraagd om gevaarlijke sporten uit de weg te gaan, om blessures te voorkomen. Verstappen heeft een skiverbod van Red Bull Racing opgelegd gekregen, maar legt uit dat hij burgerlijk ongehoorzaam kan zijn, zolang het allemaal voorzichtig gaat.

Rustig aan gedaan in vakantie

Nadat de RB20 werd gepresenteerd, werd aan Verstappen gevraagd hoe zijn vakantie verliep. "Ik heb een fijne vakantie gehad, heb het rustig aan gedaan. Niet te veel over de Formule 1 nagedacht en lekker m’n eigen ding gedaan." Ook ging Verstappen weer eens op wintersport, een hobby die hij al een tijdje niet heeft beoefend. "Ik heb vijf, zes jaar niet geskied, maar ik vond het nu wel weer eens tijd om te gaan."

'Skiën vinden ze alleen maar mooi'

Hoewel Red Bull Racing misschien liever niet zou zien dat de drievoudig kampioen gaat skiën, kunnen ze het ook niet echt verbieden, stelt Verstappen. "Als ze me bellen om te vragen wat ik aan het doen ben en ik zeg dat ik aan het skiën ben, is hun eerste reactie dat ze dat leuk vinden. Red Bull is een Oostenrijks bedrijf, gericht op sport en skiën is in dat land erg populair, dus dat vinden ze alleen maar mooi."

'Je kan ook in de douche uitglijden'

Een ongelukje kan dan ook overal gebeuren. "Maar als ik hen opbel om te zeggen dat ik mijn been heb gebroken tijdens wintersport, vragen ze waarom ik dan ook ga skiën. Maar aan de andere kant kun je ook uitglijden in de douche en dan iets breken. Als ik ga skiën, ga ik niet als een malloot over de piste heen. Je moet wel een beetje uitkijken"