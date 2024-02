Het is bijna zover: over vier dagen gaat het Formule 1-seizoen van 2024 van start met de officiële test op het Bahrain International Circuit. Wij nemen alvast een kijkje naar het weerbericht voor het Midden-Oosterse landje.

De officiële test voor het nieuwe seizoen wordt wederom gehouden op dezelfde baan als waar een week later de Grand Prix van Bahrein op zal worden verreden. De test zal bestaan uit drie volledige dagen, beginnend op woensdag 21 februari en eindigend op vrijdag 23 februari. Elke dag wordt er dan getest van 08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd en elk team zal steeds één auto tegelijk mogen inzetten. Vorig jaar duurde een testdag negen en een half uur, maar dit is dus afgeschaald naar negen uur. De eerste wedstrijd van 2024 zal plaatsvinden op 2 maart, op een zaterdag, vanwege ramadan.

Geen regen

In tegenstelling tot tijdens de testdagen van de FIA Formule 2 en FIA Formule 3 in Bahrein, toen het met bakken uit de hemel kwam, lijkt het erop dat het tijdens de testdagen van de Formule 1 droog blijft. Volgens het meteorologisch centrum in Bahrein zal het elke dag een aangename 23°C worden. De verwachting is dat er zo nu en dan een wolkje voor de zon langstrekt. Ten opzichte van de dagen vóór de test zal er relatief weinig wind staan tijdens de testdagen zelf. Er worden windsnelheden van 10 tot 13 knopen (18 tot 24 kilometer per uur) verwacht. Dan spreken over windkracht 3 à 4.