Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan gelooft niet dat Yuki Tsunoda bij Visa Cash App RB zit vanwege zijn talent. De Ier neemt geen blad voor de mond in de Formula For Succes-podcast en stelt dat de 23-jarige Japanner alleen bij het zusterteam van Red Bull Racing zit om Honda tevreden te houden.

Samen met Daniel Ricciardo gaat Tsunoda dit seizoen de kleuren van het 'nieuwe' Visa Cash App RB-team verdedigen. Afgelopen seizoen werd Liam Lawson opgetrommeld als vervanger van Ricciardo, die tijdens de vrije training in Zandvoort zijn hand brak. Lawson deed wat van hem gevraagd werd en bleef als rookie uit de schade. Anno 2024 is er echter geen plek voor de Nieuw-Zeeland en Jordan kijkt toch met een schuin oog naar Tsunoda.

Tsunoda is verzoek van Honda

Met Tsunoda en Ricciardo beschikt het zusterteam van Red Bull Racing over twee ervaren krachten en met alle nieuwe gezichten binnen de renstal, is het misschien wel een logische keuze. Toch vindt Jordan dat er plek zou moeten worden gemaakt voor jonger talent, zoals bijvoorbeeld Lawson, maar ook Isack Hadjar. "Laten we duidelijk zijn, Tsunoda zit in het team waar hij in zit omdat Toro Rosso – of noem ze hoe je wilt – [maar] Red Bull, als familie, ze moeten Honda tevreden houden. En dat is een verzoek van Honda. Ik kan je beloven dat het zo is."

Honda levert nog tot en met 2025 de motoren voor Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Vanaf 2026 zal Ford aansluiten en beide Red Bull-teams zullen dan ook van die motoren gebruik maken. Honda zal vervolgens de motorpartner worden van Aston Martin en de vraag zal zijn of Tsunoda mee gaat verhuizen.