Waar en hoe laat is vandaag de autolancering van Mercedes te bekijken?

Woensdag 15 februari 2023 08:03

Mercedes zal vandaag als voorlaatste team het doek van de nieuwe bolide trekken. De Duitse renstal wil met de W14 terugslaan, na een teleurstellend seizoen met de W13.

Voor Mercedes staat er een belangrijk jaar voor de deur. Het team heeft in 2022 een innovatief ontwerp bedacht met de W13. De bedoeling was om met de extreem smalle sidepods minder luchtweerstand te creëren. Op papier was het idee wellicht goed bedacht, maar in de praktijk bleken er toch wel wat problemen te zijn voor de achtvoudig constructeurskampioen. George Russell wist weliswaar een pole position en een zege te pakken in 2022, maar over het algemeen kunnen we toch wel spreken van een teleurstellend jaar voor de Zilverpijlen.

Lancering W14

Met de lessen die er in 2022 zijn geleerd is de renstal uit Brackley aan de slag gegaan tijdens de winterstop. Toto Wolff moet het dit jaar wel zonder James Vowles doen die is overgestapt naar Williams, als nieuwe teambaas. Russell zal dit seizoen weer plaatsnemen naast Lewis Hamilton. Ook de zevenvoudig kampioen zal erop gebrand zijn om dit jaar weer toe te slaan, na het 2022-seizoen. Mick Schumacher is de nieuwkomer dit jaar. De Duitser kon niet rekenen op een langer verblijf na twee seizoen bij het team van Haas. Schumi zal vooral een rol achter de schermen gaan vertolken en mochten Hamilton of Russell een keertje niet kunnen racen, dan kan de Duitser alsnog minuten maken.

De W14 van Mercedes zal 10:15 uur gepresenteerd worden. Het evenement is te volgen via het YouTube-kanaal van Mercedes, maar ook op GPFans.com.

