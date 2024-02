Zak Brown heeft meermaals geklaagd over de samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De McLaren-topman roept de FIA zelfs op om in te grijpen. Peter Bayer, de CEO van het zusterteam van Red Bull, is ingegaan op de opmerkingen van Brown.

Rond de tijd dat Toro Rosso werd omgedoopt tot AlphaTauri, ging de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri op een lager pitje, maar na een lastig seizoen voor de renstal uit Faenza zijn de banden weer aangehaald. Eind 2023 vonden we dan ook steeds meer onderdelen van de RB19 terug op de AT04 en nu het team doorgaat als Visa Cash App RB is dat niet anders met de VCARB 01. Maar volgens Bayer en teambaas Laurent Mekies is er genoeg verschil tussen de Red Bull en de RB-bolide. Brown is echter van mening dat Red Bull en RB te dichtbij elkaar staan. "Dit is niet wat fans verwachten en de FIA moet hier echt iets aan gaan doen," zo liet de Amerikaan eerder deze week weten aan Sky Sports F1.

Controle van FIA

Bayer heeft nu op de oproep van Brown gereageerd. "Een van de eerste dingen die je leert in de Formule 1 is dat succesvol zijn de makkelijkste manier is om onpopulair te worden," vertelde de Oostenrijker tegenover RacingNews365. "Zolang je laatste ligt, zullen mensen zich niet eens realiseren dat je er bent. Maar zodra je competitiever wordt, zullen ze alles naar je toe gooien. Ik kom van de FIA en ik weet hoeveel controle er op alle teams wordt uitgevoerd." Bayer was van 2017 tot en met 2022 de secretaris-generaal van de FIA. "Er is zeker zelfs nog meer controle met betrekking tot teams die nauw samenwerken. De regels zijn daar duidelijk over. Je hebt misschien de verklaring van de FIA gezien, toen ze naar onze auto keken: 'Dit is een ander concept'. We maken ons nergens zorgen over."

Verkeerde aanpak

"Het is belangrijk voor ons, omdat we uitdagende maar eerlijke deelnemers willen zijn," vervolgde de Visa Cash App RB-CEO over de steun die ze van Red Bull ontvangen. "Uiteindelijk is de Formule 1 een gevecht om middelen, tegenwoordig ook om efficiëntie. En ik geloof dat de teams die wat verder achterin het veld staan, in zekere mate steun nodig hebben. Dat gebeurt vooral via financiële [middelen], zoals stukjes van onderdelen om daadwerkelijk competitief te blijven. Anderen zullen beter kwalificeren en meer betalen, of het nou om coureurs gaat of om bepaalde investeringen binnen de CapEx. In mijn ogen is dat de verkeerde aanpak. De financiële realiteit is hedendaags een gegeven, en het is niet zo dat alle tien teams winst maken. We moeten voorzichtig zijn met het overdreven reageren op de paranoia van bepaalde mensen."