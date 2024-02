Voor Sergio Pérez gaat 2024 ook beginnen en dat betekent dat de Mexicaanse Red Bull-coureur voor zijn contractverlenging gaat racen. De 34-jarige coureur weet wat hem te doen staat en dat is elk weekend progressie blijven boeken.

Het zitje naast Max Verstappen is een gewild stoeltje. Zo heeft Daniel Ricciardo er geen geheim van gemaakt dat hij daar wel zou willen plaatsnemen en de naam van Alexander Albon zingt ook rond. Toch is het nog altijd 'Checo' die de beste papieren in handen heeft. Linksom of rechtsom, de Mexicaan is van alle geteste tweede coureurs, voorlopig de beste gebleken.

Ontwikkeling

Na de presentatie van de RB20 legt Pérez bij Formula1.com uit dat zijn contractgesprekken nog niet begonnen zijn. "Nee, nog niet. Het is belangrijk voor mezelf om te zien waar we beginnen, hoe we het doen, hoe we ons ontwikkelen. Ik wil zien hoe dat zich in de loop van het seizoen ontwikkelt. Vanuit mijn oogpunt is dat de belangrijkste prioriteit dit jaar."

Progressie tonen

Vorig jaar begon 'Checo' het seizoen erg sterk, maar verviel hij halverwege het jaar in een foutenfestijn. Tijdens de winterstop heeft hij dan ook veel tijd doorgebracht in de fabriek, om veel te leren over de auto. "Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk te begrijpen welke richting het team is opgegaan met deze auto en waar we zijn geweest met de auto - dat is iets waar we heel hard aan hebben gewerkt om te begrijpen welke richting we zijn opgegaan. We begonnen het jaar (2023) erg sterk, maar we hebben ons het hele jaar niet echt verbeterd. Het is iets om je bewust van te zijn - om de juiste stappen in de goede richting te zetten. Er waren momenten [vorig jaar] dat ik geen vertrouwen had." Zijn voornaamste doel wordt dan ook om progressie te blijven boeken: "Het is belangrijk om dat in de loop van het seizoen te ontwikkelen, elk weekend een beetje verbeteren."